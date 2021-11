St. Pölten sorgt mit 17 Meter großem Christbaum für Weihnachtsstimmung

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Wer in diesem Jahr wieder den Eislaufplatz im Zentrum von St. Pölten nutzen will, soll so richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Der Christbaum am Rathausplatz erfreut Jahr für Jahr die Bevölkerung von St. Pölten. Die vier Tonnen schwere und knapp 17 Meter hohe Tanne kommt heuer aus Ober-Grafendorf. Zur Verfügung gestellt wurde das Exemplar von Elisabeth Hubmayer und Rudolf Jaucker. Die Erstbeleuchtung ist für den 26. November geplant.