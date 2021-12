Nordmanntanne bis Blaufichte: Senftenberger Christbaumbauer versorgt Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Als Stadt im Waldviertel hat Krems beim Christbaumkauf die optimale Lage. Mit insgesamt gleich vier Verkaufsständen im Stadtgebiet ist die Familie Eder, die in Senftenberg eine Christbaumhof betreibt, einer der Hauptversorger für Weihnachtsbäume in der Region.

2.000-2.500 Christbäume jährlich

Seit 18 Jahren gibt es den Familienbetrieb, welcher mittlerweile in zweiter Generation geführt wird. Markus Eder hat die Leitung des Unternehmens mit dieser Saison offiziell von seine Eltern Karin und Alfred Eder übernommen. In der Hauptsaison hilft aber weiterhin die gesamte Familie zusammen. Denn mittlerweile bewirtschaften die Eders rund acht Hektar Land, ihre Christbaumkulturen befinden sich alle in unmittelbarer Nähe des Christbaumhofes.

Jährlich werden dort zwischen 2.000 und 2.500 Christbäume verkauft. Heuer startete der Verkauf mit Freitag, dem 3. Dezember ab Hof. Ab 10. Dezember sind die Bäume der Familie Eder auch an den restlichen Verkaufsstellen erhältlich (siehe Infobox).