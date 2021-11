Plastikschmuck am Christbaum ist Schnee von gestern

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Christbaumkugeln, Lametta, Girlanden und Engelshaar eint nicht nur ihr Verwendungszweck als Weihnachtsschmuck, sondern auch ihr Hauptbestandteil: Plastik.

Kunststoff-Behang ist aber nicht nur beim Dekorieren des Familien-Weihnachtsbaums üblich, sondern auch in öffentlichen Räumen. So schmückt normalerweise auch die Stadt St. Pölten die Christbäume in der Innenstadt.

"Enkeltauglicher Schmuck"

In der Schreinergasse übernimmt das Dekorieren aber heuer Elvira Bachinger. Ihr Ziel: Alle Christbäume der Gasse „plastikfrei enkeltauglich zu schmücken“. „Zwei habe ich bereits mit Holzschmuck vom Flohmarkt dekoriert“, erzählt die Inhaberin des Bioladens „Gutding“. Bei den restlichen zwölf Bäumen sei sie nun aber auf Unterstützung angewiesen.