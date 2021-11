So gelingt der trendgerechte Adventkranz

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Dass es nur noch eine Woche bis zum ersten Adventsonntag dauert, sieht man in der Blumenbinderei Nentwich auf den ersten Blick. Im Geschäft in der St. Pöltner Innenstadt sind schon jede Menge wunderschön dekorierte und glitzernde Adventkränze zu finden. Obwohl die seit Februar 2021 bestehende Filiale in St. Pölten aufgrund des ab heute geltenden Lockdowns ihre Pforten schließen muss, gibt es dennoch gute Neuigkeiten.

Die Stammfiliale in Weißenkirchen an der Perschling, knappe 20 Autominuten von der Landeshauptstadt entfernt, zählt als landwirtschaftlicher Betrieb und bleibt somit für den Verkauf und die Abholung von vorbestellten Adventkränzen geöffnet. Dem Anzünden der ersten Adventkranzkerze steht also, trotz Lockdown, nichts im Wege.