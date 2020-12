Stilles Weihnachten: Österreicher erzählen, wie Sie heuer feiern

Jetzt scheint also alles geregelt, was wir in Österreich zu den Weihnachtsfeiertagen zu beachten und zu befolgen haben. Und das ist eine Menge, damit die Infektionszahlen nicht wieder steigen.

Am 24. und am 25. Dezember dürfen sich zehn Personen aus zehn Haushalten treffen – und in Innenräumen gemeinsam feiern. Die Regierung appelliert jedoch an alle, vorsichtig zu sein.

Ab 26. Dezember – dem Stefanitag – gibt es erneut andere, strengere Bestimmungen. Da beginnt der harte Lockdown, der zumindest bis 18. Jänner gilt. Viele Menschen müssen daher ihre Pläne für diesen Tag, der in vielen Familien den erweiterten Angehörigen gehört, wieder ändern. Reisen quer durch Österreich zur Oma sind kaum noch möglich.

Aber wie begehen die Menschen in Österreich den Heiligen Abend und den 25. 12.? Feiern sie gemeinsam, einsam, gemeinsam einsam? Was machen diejenigen, die keine Wohnung haben? Oder solche, die nicht nach Hause fahren können? Wir haben in Österreich lebende Menschen nach ihrer persönlichen Weihnachtsgeschichte gefragt. Viele finden Lösungen – und sei es eine kleine Feier über WhatsApp. Schwierig wird’s übrigens auch zu Silvester, für den es keine Ausnahme vom Lockdown gibt.

Acht kleine Weihnachtsgeschichten: