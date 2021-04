Die Vorfahrin der Corona-Demos

Flüchtlingskrise

Was war geschehen?

Dezember 2015. Ganz Europa befand sich gerade in der Flüchtlingskrise. Die Stimmung in der Bevölkerung war angespannt. In der Kronen Zeitung erschien ein Bericht über ein geplantes Massenquartier mit dem Titel „Bald 1.500 Flüchtlinge in Liesing“. Das Projekt war bis zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt. Der Artikel ließ sofort die Wogen hochgehen. Noch dazu war es zwei Tage vor Weihnachten, die verängstigten Anrainer bekamen tagelang keine Antworten auf ihre Fragen.

Außerdem erschütterten Medienberichte über die Silvester-Nacht in Köln, in der es zu Hunderten sexuellen Übergriffen kam – vornehmlich von Männern aus dem afrikanischen und arabischen Raum. Angst machte sich in Liesing breit. Die Nicht-Kommunikation zu den Plänen führte zu vielen Falschinformation, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurden. Und genau da grätschte die FPÖ gekonnt hinein. Die Blauen stellten sich an die Seite der besorgten Bürger und versprachen, gemeinsam gegen die Pläne der Obrigkeit zu kämpfen. Eine Taktik, die auch bei den aktuellen Corona-Demos aufgeht.

Die Erklärungen, dass das Flüchtlingsheim höchstens 750 Menschen beherbergen könne und für Familien – insbesondere für Kinder – gedacht sei, kamen zu spät. Auch weil FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Jung weiter standhaft die bereits widerlegte 1.500-Flüchtlinge-Theorie ins Treffen führte.