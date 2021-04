Corona-Demo: Hooligans wollten Polizei-Absperrungen durchbrechen

Ein kleines Nicken des älteren Mannes genügt. Auf Kommando läuft eine Handvoll vermummter Hooligans auf die Sperrgitter zu, greift danach, versucht, sie niederzureißen. Die Polizisten greifen zu ihren Schlagstöcken. Die Vermummten weichen kurz zurück, greifen Sekunden später erneut an, schnappen sich die Sperrgitter, zerren sie nach hinten. Demonstranten stürzen. Die Polizei versucht, die Absperrung zu halten – und greift zu Pfefferspray.

Wenig später hat sich die heikle Situation bei der Kleistgasse in Wien-Landstraße aufgelöst. Einige Menschen kauern am Boden. Sie haben Pfefferspray in den Augen. Die wütende Gruppe zieht weiter. Zur nächsten Absperrung. Dort treffen die Hooligans auf Mitglieder der Antifa, greifen sie an. Bierdosen fliegen in Richtung der Polizisten, ein Polizeiauto wird beschädigt.