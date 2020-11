Die Ungargasse in Wien-Landstraße: (K)eine von vielen

Genau an dieser Ecke wird sich die Ungargasse künftig in neuem Antlitz zeigen. Dort, an der Nummer 38, wo seit 1964 Priester der Erzdiözese in ihrem Wohnheim leben, wird 2022 eine Dependance von Magdas Hotel eröffnet.

Mit 86 Zimmern, einem Restaurant und einem Garten nach hinten, in die Krumm-, Posthorn- und Tongasse.

Der Zuzug von Magdas ist eine Chance für das Grätzel. Anrainer haben sich schon zu einer Initiative zusammengeschlossen.