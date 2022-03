Die Suche nach dem Glöckner vom Stephansdom

Zugegeben: Die Schaltzentrale für das Glockenspiel im Stephansdom könnte imposanter sein. Mit Hunderten Knöpfen vielleicht. Und Farbcodes. Und Reglern.

Doch: Sie besteht nur aus zwei Kästchen – einem größeren und einem kleineren. Und befindet sich in einem Kammerl in der Sakristei, in dem auch die Kerzen für die Gottesdienste liegen und die Putzwagen für die Reinigungskräfte parken.