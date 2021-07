Der Stephansdom bekommt eine Impfstraße

Dass Dompfarrer Toni Faber persönlich die Injektionen verabreicht, darf ausgeschlossen werden. Fix ist jedenfalls: Nach der Impfbox am Rathausplatz und einem eigenen Impfboot an der Alten Donau bekommt Wien das nächste ungewöhnliche Impf-Angebot: Im August wird es eine Impfstraße im Stephansdom eröffnet, wie dem KURIER im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt wird. Die Station wird in der Barbara-Kapelle errichtet, die sich im Nordturm befindet. Weiters wird im Dom eine Bereich für die Registrierung und für den Aufenthalt nach der Impfung eingerichtet. Eine Vorab-Anmeldung ist aber nicht notwendig.

Wie beim Rathausplatz wird für die Über-18-Jährigen der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft. Zwölf- bis 17-Jährige bekommen jenen von Biontech-Pfizer, sagt der Hacker-Sprecher. Laut seinen Angaben sollen pro Stunde 20 Personen geimpft werden können.