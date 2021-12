Besuch bei Toni Faber: Ein Bewahrer, der das Risiko sucht

Riskantes

Das Bild hinter seinem Schreibtisch heißt: „Lust und Freude am Risiko“. Klingt aufregend. Und ja, das passt durchaus zum Leben eines Pfarrers, sagt er. „Ich habe in meinem Beruf lernen müssen, dass ich nicht nur ein Bewahrer bin, sondern auch vieles riskieren muss, um Menschen für Gott zu gewinnen und dem Leben noch besser zu dienen.“

Riskant war etwa die Einrichtung der Impfstraße im Stephansdom. Die Warteschlange an Impfwilligen ist lang, der Zorn der Impfgegner groß. Den Dompfarrer schimpfen sie einen Satanisten. Faber schüttelt den Kopf. Verrückte Zeiten.

Aus einer ganz anderen Zeit stammt eine Bibel, die auf einem weiteren Tischerl nebst Sterbebildern und Kerzen aufliegt. Es ist die Bibel aus Fabers Studienzeit, mit ihr saß er schon am See Genezareth und am Berg Sinai. So zerschlissen war sie, dass er sie neu hat binden lassen. Bis heute blättert er gerne darin. „Die Zeilen, die ich als Student angestrichen habe, erinnern mich daran, was mir damals wichtig war, wie ich gedacht habe“, erklärt der 59-Jährige.