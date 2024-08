Vom "Sperrsechserl" und Leichen im Hofe: Was Hausverwalter in Wien alles erleben

Als Hausverwalter weiß man nie, welche Überraschungen ein Tag bringen wird: Ein verstopftes Klo , eine geflutete Wohnung , eine Leiche im Keller – praktisch alles ist möglich. „Ich liebe so G’schichteln und Anekdoten“, sagt Immobilienentwickler Clemens Riha. Gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard interviewte er 45 Hausverwalter, die besten „G’schichteln“ haben sie nun in Buchform veröffentlicht.

So erinnerten sich ein paar der Interviewpartner, dass es in Wien einst das „Sperrsechserl“ gab: Das Recht auf einen eigenen Haustorschlüssel hatten Mieter nämlich erst ab 1922. Davor war das Haustor in der Regel ab 22 Uhr versperrt. Wer später kam, musste den Hausmeister fürs Öffnen bezahlen, zumeist sechs Kreuzer – daher der Begriff Sperrsechserl. „Solche Geschichten sollen nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Riha und lacht.

Ein Bewohner eines Zinshauses in Favoriten (bei der Hausverwaltung als „Gschaftlhuber“ bekannt) schaffte es übrigens, auch in neuerer Zeit eine Art Sperrsechserl einzuführen: Vermeintlich selbstlos bot er an, das Putzen der Toiletten am Gang zu übernehmen, um Kosten für eine Reinigungsfirma zu sparen. Allerdings brachte er an den WC-Türen Schlösser an und kassierte für jeden Klogang Geld. Erst eine Rüge des Hausverwalters setzte dem Treiben ein Ende.

Eine Tierzucht am Dachboden

Punkto Verhaltensoriginalität haben manche Mieter einiges zu bieten: Da gibt es die, die bei der Hausverwaltung anrufen, weil ihr Radio schlechten Empfang hat. Oder die, die am Dachboden heimlich Tauben und Kaninchen züchten. Oder demente, ältere Menschen, die fürchten, jemand blase ihnen Ruß durchs Schlüsselloch in die Wohnung. Oder Pianisten und Heavy-Metal-Musiker, die bevorzugt nächtens üben.

Aus Rache die Reifen abmontiert

Und muss jemand delogiert werden, kann das Racheakte nach sich ziehen: So erzählte ein Verwalter eines Hauses in der Lerchenfelder Straße, dass er in den 1980er-Jahren seinen Citroën 2CV ohne Reifen, aufgebockt auf Ziegelsteinen, wiederfand.