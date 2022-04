Die Retterin der Währinger Kaschmirpullover

Sie ist bereits seit Jahrzehnten im Nähgeschäft, alleine 35 davon bei dem bekannten Stoffhändler Komolka in der Mariahilfer Straße. Diese Sparte hat in ihrer Familie Tradition: Gugerels Oma war Schneiderin, ihr Vater führte in Favoriten ein eigenes Geschäft. Als Gugerel hörte, dass die Familie Pribil einen Nachfolger sucht, sah sie die Möglichkeit gekommen, die Familiengeschichte fortzuführen.

Ärmelschoner gefragt

Ein Monat lang hat sie den Laden grundlegend renoviert. „Neue Leitungen, neuer Boden, neue Einrichtung“, zählt sie auf. Am 1. März war es so weit: Gugerel eröffnete unter dem Namen „Wolle und Faden“.

Dieser Name ist Programm. Wolle gibt es in Basis-Ausführung, „für Schüler oder für die Oma, die eine Baby-Jacke stricken will“, wie Gugerel sagt. Ein paar „Schmankerl“ – damit gemeint ist Wolle in besonders modischen Farben – sind auch dabei.

Dazu kommt Nähseide in allen Stärken, Materialien und Farben. Darüber hinaus verkauft Gugerel alles, was man sonst noch zum Nähen bracht – darunter Nadeln, Nähmaschinenöl, Reißverschlüsse und eine kleine Auswahl an Stoffen.