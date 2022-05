Die neue alte Wiener ÖVP: Karl Mahrer dreht die Zeit zurück

Wie gefährlich aber ist das, was Mahrer plant, wirklich? Gar nicht, ist man sich in der Landespartei sicher. Der Leitantrag für den Parteitag, an dem Mahrers Team noch feilt, soll „auf alle Themen fokussieren, für die uns die Menschen gewählt haben“, ist zu hören.

Ändern soll sich der Zugang: Mahrer will „nicht jedes Thema für sich alleine angehen“, sondern den „ganzheitlichen Ansatz“ pflegen. Heißt: Beim Thema Sicherheit etwa will er „nicht nach mehr Polizei rufen“, sondern die „Wurzel des Übels“ bekämpfen. „Für eine sichere Stadt müssen wir in Bildung, Integration und in Stadtplanung investieren“, sagt Mahrer im KURIER-Gespräch.

Weitere zentrale Punkte: das Gesundheitswesen – und der Verkehr, für den es bald das intern gefordert Konzept geben soll.

"Erfrischende Wege"

Inhaltlich wolle man freilich auch „erfrischende Wege gehen“, ist aus der Führungsriege zu hören: „Das ewige, kleingeistige Genörgle geht doch allen auf die Nerven.“ Es brauche „überraschende, moderne Positionen frei von Ideologie“. Und, ja: Das könne „bedeuten, sich an Projekten der Stadtregierung zu beteiligen und eine Koalition der Vernunft einzugehen“. (Womit sich die Befürchtungen der Türkisen bestätigt hätten.)