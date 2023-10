Die Hassliebe zum Wiener Weihnachtsbaum am Rathausplatz

Dem Wetter zum Trotz haben die fleißigen Weihnachtshelferlein in ihren gelben Regenmänteln den 28 Meter hohen Baum in Windeseile von der Waagrechten in die Senkrechte verfrachtet. Nur einige Sekunden baumelt die Fichte an zwei Kränen angebunden in der Luft, bevor sie festgemacht wurde.

„Zehntes Bundesland“

Seit mehr als 60 Jahren schickt jedes Jahr ein anderes Bundesland einen Baum für den Rathausplatz nach Wien. 1989 schloss sich auch Südtirol – sozusagen als „zehntes Bundesland“ – der Tradition an. Ein Südtiroler Baum stand zuletzt 2014 in Wien.