Heuer keine Weihnachtsbeleuchtung am Wiener Ring

Teile der berühmten Wiener Weihnachtsbeleuchtung werden dem Energiesparen zum Opfer fallen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) hatte am Montagabend bereits vorsichtig Einschränkungen angekündigt. Die Weihnachtsbeleuchtung solle heuer erst später eingeschaltet werden als bisher, sagte er im Interview mit ORF Wien heute.

Dem KURIER liegen nun die ersten Details vor: Demnach haben sich Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien darauf geeinigt, dass es heuer keine Weihnachtsbeleuchtung am Ring geben werde. Ein Einverständnis von beiden war notwendig, weil die Beleuchtung ab dem Stubenring in die Zuständigkeit der Kammer fällt, der Rest in jene der Stadt.

Erst bei Dämmerung

Die Stadt Wien schaltet die Weihnachtsbeleuchtung am Christkindlmarkt am Rathausplatz zudem erst bei Dunkelheit (statt bei Dämmerung) ein. Das bedeutet in etwa eine Stunde später als früher.