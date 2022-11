Wiener Christbaum am Rathausplatz steht

Am Wiener Rathausplatz ist am Montag wieder ein hoher Gast empfangen worden. P├╝nktlich um 10.00 Uhr traf dort jene 130 Jahre alte steirische Fichte ein, die in den kommenden Wochen den beliebten Christkindlmarkt schm├╝cken wird. Der Nadelbaum stammt aus Admont, ist 28 Meter hoch und rund 3,6 Tonnen schwer.

Bis er in voller Pracht bewundert werden kann, dauert es noch ein wenig: Das Adventgeschehen am Rathausplatz startet am 19. November.