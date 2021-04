Die Gräfin vom Naschmarkt bleibt definitiv für immer geschlossen

Der Eigentümer schätzt, dass erst in ein bis zwei Jahren ein neues Geschäft oder Lokal in den historischen Räumen einziehen wird. Für die Mieter des Hauses sei es jedenfalls eine Freude, dass das Lokal mit den ungewöhnlichen Öffnungszeiten (22 Stunden am Tag) in dieser Form nicht mehr öffnen werde. Man werde auch das Lokal umbauen, meint er. "Da gibt es einiges zu tun", sagt er.

Der Hauseigentümer hält es sich offen, welches Geschäftslokal hier eines Tages einziehen wird.