"Die Bibliothek der ungelesenen Bücher": Welche Bücher wir nicht lesen

Das am öftesten nicht-gelesene Buch in Deutschbauers Bibliothek der ungelesenen Bücher? Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“. Zufall ist das keiner, sagt der in Wien lebende Künstler. „Das hängt mit der Erzählung Kreiskys zusammen, der auf seiner Flucht nach Schweden dieses Buch im Gepäck hatte.“ Der Mythos mache das Buch zur Pflichtlektüre.

Auf den Plätzen 2 und 3 im Ranking um die am öftesten nicht gelesenen Bücher: „Ulysses“ vom irischen Schriftsteller James Joyce. Und: die Bibel. Viele in Österreich würden sie eigentlich gern einmal lesen, aber so richtig durchringen kann sich dann selten jemand.