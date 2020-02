Der Wiener Schal, um den der Zar wettete

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die „Wiener Schals“ zu einem wichtigen Exportartikel. Maßgeblich dafür verantwortlich war der Wiener Textilfabrikant Rudolf von Arthaber: Er führte die Schals an die Levante-Küste aus.

Trophäe für die Gräfin

Und nicht nur dort fanden sie Anklang, sondern auch bei den Mächtigen. Während des Wiener Kongresses kursierte folgende Geschichte über den Zaren Alexander von Russland:

„Neulich machte der Zar mit Gräfin Flora Wrbna-Kageneck eine Wette darüber, wer sich am schnellsten vom Kopf bis zu den Füßen umkleiden könne. Man kommt von beiden Seiten im tiefsten Negligé, jede Partei zieht sich in ein Kabinett zurück, nachdem man sich das feierlichste Ehrenwort gegeben, keinen Betrug auszuüben und bis auf das Hemd die ganze Kleidung zu wechseln. Nach zehneinhalb Minuten erscheint die Gräfin in großer Hoftoilette, eine halbe Minute später der Kaiser in Galauniform mit allen Dekorationen. Man sagte danach, dass der Zar in ritterlicher Weise seiner schönen Partnerin den Vortritt lassen und ihr als Preis einen prachtvollen Kaschmirschal schenken wollte, was er auch tat.“