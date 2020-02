Die Wiener Bluse, die Fans in den USA hatte

Sie fand solchen Anklang, dass sich ihr sogar eigene Zeitschriften widmeten. Zum Beispiel das Blatt Wiener Blusenmodelle, das von 1914 bis 1933 erschien. Es druckte seitenweise Blusenentwürfe und ausführliche Beschreibungen dazu ab.

Ein besonders bekannter Blusen-Hersteller war Rositta Modellwäsche in der innerstädtischen Weihburggasse. Der Betrieb verkaufte seine Modelle an Kaufhäuser in ganz Europa – und sogar bis nach Amerika.

Berühmt waren die Rositta-Schneider für ih sorgfältiges Handwerk: Die Knopflöcher und der Saum der Blusen wurden von Hand genäht und die Muster – oft in stundenlanger Arbeit – sorgsam aufgestickt.