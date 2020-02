Des Bürgermeisters neue Hosenträger

Erfunden soll die Hosenträgen Benjamin Franklin haben. Er war Mitgründer der ersten freiwilligen Feuerwehr 1736. Es heißt, dass er als Erkennungszeichen für die Uniformen knallrote Hosenträger einführte.

Während der französischen Revolution im 18. Jahrhundert trugen auch der Kaiser und Napoleon Hosenträger. Das erste Patent meldete Mark Twain an. In der Nachkriegszeit hatten die Menschen kein Geld, um sich neue Hosen zu kaufen. Mit den Trägern fixierte man die alten Hosen.

Im 20. Jahrhundert sank dann die Nachfrage, weil vermehrt Gürtel getragen wurden und Hosenträger nicht mehr notwendig waren.

In den 60er Jahren waren Hosenträger sowohl bei Punks und Skinheads, als auch bei britischen Hooligans beliebt. Zudem entstand in dieser Zeit der Dandy Look. Schauspieler wie Humphrey Bogart und Marlon Brando etablierten den Look, zu dem Hosenträger dazu gehörten.

Die Blütezeit der Hosenträger waren die 80er Jahre. Bestehend aus hochwertigen Materialien waren sie das Markenzeichen der Banker und galten als Statussymbol. Schauspieler wie Michael Douglas in Filmen wie Wall Street oder Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wallstreet spielen in dieser Zeit.

Auch von Talkshow-Master Larry King war das Markenzeichen, Hosenträger. Bei ihm war zwar der Grund, dass er durch eine Operation viel Gewicht verloren hatte.

Früher hatten Hosenträger ausschließlich einen praktischen Grund und dienten wie der Name schon sagt, dazu, dass die Hose nicht runterrutscht. Heut gelten sie schon lange als modisches Accessoires.