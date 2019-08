Mein Geschäft: Herr Wurzer gibt Halt

Die Räumlichkeiten kennt Thomas Wurzer, seit er denken kann; das Holz der Bodendiele knarrt wie damals und auch der süßlich-herbe Gerüche ist der gleiche.

Dabei war es eigentlich nie sein Plan, die Werkstatt zu übernehmen. „Wie so viele, wollte ich nie das tun, was der Papa macht“, sagt er und lacht. Während seines Wirtschaftsstudiums begann er dennoch, seinen Vater immer mehr zu unterstützen. Bis dieser verkündete, in Pension zu gehen. Also beschloss Thomas Wurzer, sich das Geschäft ein, zwei Jahre anschauen. Das war 2008.