Der Rabenhof am Stadtrand: Im Bademantel zum Herrn Karl

In der Einserpanier ins Theater zu gehen, ist künftig nicht mehr nötig, wenn man Herbert Schweiger, dem Chef der Wiener Volkshochschulen (VHS) Glauben schenkt. Künftig könne man sich stattdessen „im Bademantel Erfolgsproduktionen anschauen“. Die VHS und das Rabenhoftheater machen nämlich gemeinsame Sache – und bringen ausgewählte Stücke vor die Haustür der Stadtrandbewohner.

Ab Oktober kann man in den VHS-Standorten in Floridsdorf (21., Angerer Straße 14), Donaustadt (22., Am-Ostrom-Park 18) und Liesing (23., Liesinger Platz 3) etwa Andreas Vitásek in der Neuauflage des umjubelten Nachkriegsklassikers „Der Herr Karl“ erleben. Christoph Grissemann und Dirk Stermann erzählen „Gags, Gags, Gags“ , auch Maschek, Katharina Strasser und Ernst Molden geben sich die Ehre.

„Das ist ein Angebot für Menschen, die sonst sehr weite Wege auf sich nehmen müssen, um Publikumslieblinge im Rabenhof zu sehen“, sagte Schweiger bei der Präsentation am Donnerstag. Gekommen waren auch Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ), die beide die politische Bedeutung herausstrichen.