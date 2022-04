Der Markt auf Probe startet morgen in Penzing

An neuen Märkten wird daher derzeit nicht nur in Penzing getüftelt, sondern auch in anderen Bezirken. Auch die Hernalser finden mit dem Alszeilenmarkt künftig regelmäßig Standler mit regionalen Produkten vor ihrer Haustüre. Unlängst neu hinzugekommen ist auch der Neubaumarkt im 7. Bezirk. Ein Trend, der auch durch Corona befeuert wurde – da spielten die regionalen Nahversorger eine bedeutende Rolle.

Im besten Fall sollen sich die temporären Märkte also zu dauerhaften entwickeln. Der Matzner-Markt jedenfalls will sich gleich zu Beginn in die Herzen der Penzinger schleichen. Das Marktamt wird darum am 7. April mit Geschenken die ersten Marktbesucher begrüßen – verteilt werden sollen unter anderem Kinderbücher, Marktschürzen und Einkaufstaschen.