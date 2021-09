Der Marathon-Methusalem aus Niederösterreich

In Summe blickt der Ex-Banker bisher auf rund 100 Marathons zurück. „Im Schnitt war ich unter den ersten zehn Prozent“, erzählt er.

Bei der Premiere 1983 beim Langstreckenkriterium in Hirtenberg (Bezirk Baden) sah das aber noch anders aus. „Ich habe da völlig unbedarft an einem 50-Kilometer-Lauf teilgenommen. Ohne spezifisches Lauftraining, habe die Strecke falsch eingeschätzt und zu wenig getrunken“. Mehr als fünf Stunden habe er für die Distanz benötigt. „Zum Schluss habe ich mich nur mehr an den Kirchenglocken orientiert, nicht mehr an der Uhr“, erzählt er lachend.

Heute sieht er das Laufen auch als Konditionstraining fürs Bergsteigen. Der begeisterte Alpinist hat mehr als 2.500 Berge in aller Welt erklommen, geht im Winter Skitouren. „Dazwischen bin ich auch bei Radrennen und Triathlons gestartet.“

Einen Traum will er sich noch erfüllen: „Ich war als Bergsteiger schon ein paar Mal im Himalaya, aber am Everest-Marathon habe ich noch nicht teilgenommen.“