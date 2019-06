Der Anfang von Maria Vassilakous Ende

Als sie vor acht Jahren im AZW ihre Antrittsrede hielt, berichtete übrigens kaum eine Zeitung darüber. Auch dieser Tage gilt ihr nicht die volle Aufmerksamkeit. Denn Hebein beginnt, sich mit Interviews in Stellung zu bringen.

Einmal merkt man Vassilakou den Ausnahmezustand an diesem Abend noch an. „Alles was wir schaffen, ist eine kollektive Anstrengung“, sagt sie und bedankt sich mit brüchiger Stimme bei ihrem Team und ihren Unterstützern.