Letzte Galgenfrist für Leihroller

Über den Sommer will die Stadt nun beobachten, ob diese Vorgaben ausreichen. „Die Regeln sind gut. Am Ende der Saison fällt die Entscheidung, ob man mehr braucht“, sagte die grüne Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou am Mittwoch. Welche Verschärfungen denkbar seien – etwa eine Maximalzahl an Verleihern oder ein Parkverbot auf Gehsteigen nach Pariser Vorbild – wollte sie nicht verraten. Zur Bewertung der Situation sollen unter anderem die Unfallstatistik und die Zahl der Beschwerden, wie über ungünstig geparkte E-Scooter, herangezogen werden.

Mit den Anbietern werden in den nächsten Wochen laufend Gespräche stattfinden, versicherte Vassilakou. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) lobte die bisherige Zusammenarbeit mit den Verleihern. „Wir fordern nun Rücksicht ein. Wo sie nicht unbedingt notwendig sind, benötigen wir keine Normierungen.“ Immerhin brauche es in einer Stadt neue Formen der Fortbewegung.