Der (Alb-)Traum vom Wiener Zinshaus

„Er soll unnahbar und irrsinnig reich gewesen sein“, sagt Frank. Und etwas eigen, so war er immer nur im gleichen schwarzen Gehrock zu sehen. Obrenovic war es jedenfalls, der den Ausbau des Hauses in seiner jetzigen Form massiv vorantrieb. Das zuerst ebenerdige Gebäude bekam drei zusätzliche Stöcke. Nach der Rückkehr des Fürsten in seine Heimat, fiel das Haus an die Familie Franks.

Verkaufen war für sie trotz aller Widrigkeiten nie eine Option. Sie wollte das Haus unbedingt für ihre Tochter erhalten. Und die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. „Jetzt sitze ich hier wie eine Made im Speck.“