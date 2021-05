Debatte über Markthalle: Alle unter einem Dach am Meiselmarkt

Wo einst das Wasser für den 1. Bezirk gespeichert war, richten jetzt frühmorgens um 6 Uhr die Standler ihre Ware her. Dort befindet sich jetzt der Meiselmarkt – ein Markt, der anders ist als alle anderen Wiener Märkte.

Der Meiselmarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus ist weder Fisch noch Fleisch – auch wenn hauptsächlich Fleisch verkauft wird. Er wirkt wie eine Shoppingmall und wie ein Labyrinth zugleich. Der Meiselmarkt ist der einzige Markt in Wien mit einem Dach über dem Kopf – und erinnert damit an ein Projekt, das derzeit in aller Munde ist.