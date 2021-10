Das König-Abdullah-Zentrum zieht nach Lissabon

Das derzeit in Wien noch ansässige "König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) verlegt seinen Sitz nach Lissabon. Das hat die seit 2012 in der Bundeshauptstadt angesiedelte internationale Organisation am Freitag bekannt gegeben. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den KAICIID und der portugiesischen Regierung sei getroffen worden.

Demnach soll das offizielle Sitzabkommen am 29. Oktober in Lissabon vom Generalsekretär des Zentrums, Faisal Bin Muaammar, und vom portugiesischen Außenminister Minister, Augusto Santos Silva, unterzeichnet werden.

Weiters hat das KAICIID Frau Elham Alshejni zur stellvertretenden Generalsekretärin des Zentrums ernannt. Sie wird am 1. November ihr Amt antreten, um den Umzugsprozess und die Kontinuität der Arbeit des Zentrums zu gewährleisten.

Mit der Verlegung des KAICIID-Hauptsitzes wird Portugal künftig über neun internationale Organisationen verfügen "und sein internationales Profil in einem besonders wichtigen Bereich - dem interkulturellen und interreligiösen Dialog - stärken", heißt es in der Aussendung.