Das Hai-Training im Haus des Meeres

Austausch der Tiere

Schon beim Bau des Haibeckens war dem Haus des Meeres klar, dass der Nachwuchs aus Teneriffa nach Wien kommen wird. Immer wieder kommt es zum Austausch von Meerestieren durch ein Netzwerk der europäischen Aquarien. Das EUAC (European Union of Aquarium Curators) ist die Europäische Union der Aquarien. Aus Wien werden etwa immer wieder selbst gezüchtete Maskenstech-Rochen an andere europäische Aquarien übergeben. Man findet die Wiener Rochen in den Aquarien in Arnheim, Bremerhaven und auch in Jesolo.