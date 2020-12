Das Geschäft verwüsten, das wär schön!

Ist das Kunst, oder kann das weg? Diese Frage stellt sich ja manchmal. Ist auch oft nicht leicht zu sagen! Auch mich fragt man: Ist Karikatur jetzt Kunst, oder „nur... Äh. Äh?“ Ich kann da weiterhelfen: Es ist Kunst, wenn man das Zeug dafür beim Gerstäcker in Margareten gekauft hat. Du erkennst also den wahren Künstler am Gerstäcker-Sackerl.

Das klingt jetzt ein bissl nach einem schlechten Werbespruch. Und ich könnte das Gleiche über den Boesner in Simmering sagen, ein recht ähnliches Geschäft, und dort kaufe ich auch regelmäßig ein: Es steht ja eh irgendwo auf dem Katalog der beiden Geschäfte: Künstlerbedarf!

Orientblau

Der Katalog ist in diesem Fall übrigens ein ausgewachsener Telefonbuchziegel, und es ist schon eine Kunst, diesen – neben Leinwänden, Pinseln, Farben (oder gar Bildhauerbedarf) nach Hause zu schleppen. Aber dort am Sofa macht es Spaß, in dem Warenangebot zu versinken und diese wunderbaren Dinge anzuschauen: Mastix und Gummi arabicum, Stichel und Radiergaze, Passepartout und Keilrahmen, Schattenfuge und Kreidegrund. Farben mit Namen Indischgelb hell, Orientblau, Elfenbeinschwarz und Krapplack tief!