Markus Hengstschläger: „Schaue mir Bücher einfach gerne an“

Die Covid-Krise samt des Lockdowns bedroht den regionalen Handel und lässt Wertschöpfung ins Ausland abfließen. Daher beleuchtet der KURIER in einer Serie bis Weihnachten das Thema: von regionalen Geschäftsmodellen bis hin zu prominenten Persönlichkeiten und ihrem Einkaufsverhalten. Für die heutige Ausgabe haben wir den Genetiker Markus Hengstschläger gefragt, wo er am liebsten einkauft.

Universitätsprofessor Markus Hengstschläger ist leidenschaftlicher Leser. „Ich lese noch gerne gedruckte Bücher und ich verschenke sie gerne“, sagt der gebürtige Linzer, der sich selbst als Bestseller-Autor einen Namen gemacht hat. Zum Stöbern und um sich zu informieren, geht er am liebsten in die Morawa Buchhandlung in der Wiener Wollzeile. „Vielleicht sollte man das gar nicht so laut sagen, aber es kommt auch vor, dass ich einfach eine gewisse Zeit in der Buchhandlung verbringe, in Büchern schmökere und auch einmal nichts kaufe. Ich schaue mir Bücher auch einfach gerne an“, gesteht Hengstschläger, der seine eigenen Publikationen auch oft in dieser Morawa-Filiale vorstellt. Wie viele andere Autoren auch. In starken Wochen gibt es zwei Lesungen, mitunter kommen bis zu 90 Besucher.