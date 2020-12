Eine subjektive Genusstour

Die Covid-Krise samt Lockdowns bedroht den heimischen Handel. Daher beleuchtet der KURIER in einer Serie bis Weihnachten das Thema: von regionalen Geschäftsmodellen bis hin zu prominenten Persönlichkeiten und ihrem Einkaufsverhalten. Für diese Ausgabe haben wir Chefredakteurin Martina Salomon gefragt, wo sie am liebsten einkauft.

Zum Beispiel regelmäßig am Viktor Adler-Markt in Wien-Favoriten. Und seit mehr als 30 Jahren bei Robert Opocensky. 1981 hat er mit einem schlichten Gemüseladen in der Favoritenstraße in Wien-Wieden begonnen. Die Ware wurde in einfachen Holzkisten ausgestellt. Rundherum gab es damals noch viele andere kleine Lebensmittelgeschäfte, die nach und nach alle zusperrten. Opocensky blieb und entwickelte sich zur „Edelgreißlerei“ samt Bistro. Hier gibt es französischen Käse, italienische Nudeln, Riesen-Grissini, Salzmandeln, Bio-Fleisch und Holzofenbrot von Waldviertler Bäckern, hausgemachte Mehlspeisen, Essen in Weckgläsern für den Single-Haushalt sowie eine große Wein-Auswahl.