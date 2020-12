Worauf Profi-Boxerin Nicole Wesner beim Mode-Einkauf achtet

Hinter der Marke Jones steht ein Wiener Familienunternehmen, das seit knapp 50 Jahren am Markt ist. Firmenchef Gabor Rose hat den Betrieb 1972 von seinem Vater übernommen und seitdem Höhen und Tiefen erlebt. „Die goldenen Zeiten im Modehandel sind vorbei“, sagte er einmal in einem KURIER-Interview mit Verweis auf die Massenware, die internationale Ketten zu Billigstpreisen in den Markt drücken. Preislich könne Jones nicht mithalten, der Modehändler setzt auf kleine Losgrößen im Premiumsegment und auf Beratung. Doch Ende 2019 war die Kette insolvent und musste einen Sanierungsplan vorlegen.