Und zwar auch im Sommer, als die Querfelds mit Aktionen und Veranstaltungen noch einmal versucht haben, Umsatzausfälle aus den Lockdowns zumindest zum Teil wieder gutzumachen.

Und: „Wir sind draufgekommen, dass wir gerne Gäste begrüßen, die wir auch kennen“, sagt Querfeld. Im Café Hofburg sei das nicht möglich gewesen. Mit der Ära des Café Hofburg geht nun womöglich auch jene der Gastronomie an dieser Stelle generell zu Ende: Die Burghauptmannschaft hat eine Evaluierung gestartet, was mit der freigewordenen Fläche in Zukunft passieren soll.