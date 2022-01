Im Inneren der Hofburg: Geheime Gänge, altes Handwerk

Die Hofburg beschäftigt vier Bauabteilungen, die auf dieses Objekt und die verschiedenen Materialien mit ihren Besonderheiten spezialisiert sind. Über der Hofkapelle etwa befindet sich der älteste Dachstuhl.

Das Fichtenholz wurde im Jahr 1420 geschlägert und ist noch bestens in Schuss. Das Klima am Dachboden ist optimal – nicht zu feucht, nicht zu trocken, egal, in welcher Jahreszeit.