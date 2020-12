Cafétier Berndt Querfeld: "Ich werde meine Gäste nicht kontrollieren"

Wer verweigert, muss draußen bleiben. Ausbleibende Gäste nehmen Sie in Kauf?

Das haben wir beim Rauchverbot, das wir vor allen anderen eingeführt haben, auch so gehandhabt. Damit muss man leben. Wir hatten auch nach dem ersten Lockdown Gäste, die Attests vorgelegt haben, wonach sie keinen Maske tragen müssten. Die haben wir nicht reingelassen. Die 20 Meter zum Sitzplatz eine Maske zu tragen, hat noch keinen umgebracht. Wir können das nicht den anderen Gästen, die das Masketragen sehr ernst nehmen, zumuten. Und jetzt, um es salopp zu sagen, ist es einfach nicht cool, in ein Lokal zu gehen und nicht getestet zu sein. Da geht es auch um die Vernunft der Zivilgesellschaft.