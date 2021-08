Das Bimmeln der Straßenbahn: Das Lieblingsgeräusch der Wiener

Die Akustik sei generell ein Treiber für Rassismus oder soziale Ausgrenzung, so Heine. Ungewohnte Geräusche würden man schnell als Lärm wahrnehmen, was zu Verärgerung führe. „Wenn sich jemand in einem sonst sehr ruhigen Park in der gleichen Lautstärke wie etwa am Reumannplatz unterhält, reagieren viele Anrainer mit Feindseligkeit“, sagt Heine.

Die Macht der Geräusche

Welche Macht Geräusche haben, erkenne man auch daran, dass man wegen Lärmbelästigung schnell die Polizei rufe, wegen visueller Irritationen aber eher weniger.

Dafür, dass die Akustik so einflussreich ist, sei die Beschäftigung damit aber zu gering. „In Wien gibt es ein eigenes Magistrat für Licht“, sagt Heine. „Aber für Akustik gibt es das nicht.“ Allerdings ist zumindest das Themengebiet Lärm in die MA 22 (Umweltschutz) integriert.

„Das Problem ist, dass Geräusche so schwer messbar sind, weil sie so subjektiv sind“, sagt Heine. Man könne zwar die Dezibel bestimmen, aber nicht, wie diese wahrgenommen werden: „Ein Brunnen kann etwa sehr laut sein, aber trotzdem als entspannend empfunden werden“.