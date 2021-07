Das Badeverbot in der Neuen Donau ist aufgehoben

Das in Folge des Hochwassers in der vergangenen Woche verhängte Badeverbot in der Neuen Donau wurde am Montag aufhoben. Die Wasserqualität sei bei fast allen Badestellen wieder ausgezeichnet, heißt es auf KURIER-Anfrage seitens der zuständigen MA 39. Deshalb konnte das Gewässer wieder zum Baden freigegeben werden.

Basis für die Entscheidung sind mikrobiologische Untersuchungen von Ende der vergangenen Woche. Diese haben lediglich für die Badestelle beim Segelzentrum am Hubertusdamm unzureichende Werte gebracht. Dort ist das Badeverbot weiterhin aufrecht.

Als Folge des Hochwassers seien die Sichttiefen laut MA 39 an allen Badestellten aber noch gering.