Curry statt Ćevapčići: Ungar-Grill-Wirtin eröffnete das Shalimar neu

Zwei Jahre lang stand das Lokal in der Schmalzhofgasse 11 leer, bevor Kasalo es übernommen hat. Seit Mitte der 1970er-Jahre war dort das Shalimar untergebracht.

In ganz Wien bekannt war es deshalb, weil es als erstes indisches Restaurant überhaupt in Wien gilt.

Mitte der 1970er-Jahre hatte es Sushli Vadehra ursprünglich in der Inneren Stadt eröffnet. Und erstaunlich war das deshalb, weil die Auswahl an Gewürzen, die man für echtes indisches Essen brauchte, damals in Wien noch geradezu kläglich war.

Und so kam es, dass – zumindest ist es so überliefert – Vadehra ein Mal pro Monat mit dem Auto nach London fuhr, um sich mit indischen Gewürzen einzudecken.