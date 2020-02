Coronavirus: Weitere Verdachtsfälle in Wien und Kärnten

Mit Stand am Samstag um 10.00 Uhr gab es zwei Verdachtsfälle, die auf Coronavirus getestet wurden, teilte das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mit. In Österreich wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Fall einer Erkrankung durch das Coronavirus bestätigt.

Verdacht nach Heimatbesuch

Bei dem Fall in Wien handelt es sich laut Wiener Krankenanstaltenverbund um eine Chinesin, die vom 20. bis 29. Jänner auf Heimatbesuch in China war. Die Patientin kam in der Nacht auf Samstag ins Kaiser-Franz-Josef-Spital. Sie klagte über Husten und ein komisches Gefühl in der Brust.