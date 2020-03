Corona wird Geschichte: Wien Museum bekam 500 Ideen für Exponate

Stadtgeschichte mitgestalten

„Der Ausbruch des Coronavirus und die Maßnahmen dagegen verändern das Leben in Wien radikal. Wie wird man in den kommenden Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten auf diese Zeit zurückblicken?“, lautet die Fragestellung des Wien Museums. Gesucht werden konkrete Objekte. Fotos davon können derzeit mit einer kurzen Erklärung an wien2020@wienmuseum.com gesendet werden. Das Museum meldet sich anschließend, um geeignete Objekte abzuholen, sobald das wieder möglich ist. Eine Auswahl der bereits eingeschickten Vorschläge ist hier zu sehen.

Auf dem Laufenden bleiben

Hinter den geschlossenen Türen des Wien Museums gehen die Sammlungs- und Forschungsaktivitäten weiter. Wie, ist online nachzulesen: 80 Artikel (viele davon mit Bezug zu Corona) wurden hier bereits veröffentlicht. Darunter ist ein Text über die Bedeutung von Hygiene für die Bauwerke von Otto Wagner.