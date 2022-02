Corona - Wien startet Initiative für Menschen mit Impfsorgen

In Wien werden Personen, die etwa Angst vor einer Impfung oder vor medizinischen Einrichtungen haben, speziell betreut. Im Rahmen der Initiative "Sorgen-los Impfen" erfolgt nicht nur eine umfangreiche Beratung und Betreuung im Vorfeld. Es gibt nun auch einen speziellen Impfort: Im Hallenbad Brigittenau wurde ein eigener Raum eingerichtet. Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die sozialem Druck von Maßnahmenkritikern ausgesetzt sind.

Wem das Thema Impfen Sorge bereitet oder für den es angstbesetzt ist, wird ersucht, zunächst die Corona-Sorgenhotline (01/4000-53000) zu kontaktieren. Dort wird man beraten und bis zur Terminvergabe laufend betreut. Ob es sich um den Erststich oder um Booster-Impfungen handelt, spielt keine Rolle. Das Vakzin wird dann in einem "Impf-Salon" verabreicht. Dieser wurde nicht nur speziell eingerichtet, er verfügt auch über Personal, das für solche Fälle ausgebildet wurde.

Entspannte Umgebung

Versucht wurde, über eine möglichst entspannte Umgebung Ängsten entgegenzuwirken, wurde bei der Präsentation durch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag erläutert. Die Privatsphäre wird auch durch einen eigenen Eingang geschützt. Durch diesen kommt man in den zur Impfstelle umfunktionierten Saunabereich, wo bequeme Sitzgelegenheiten und Pflanzen postiert wurden. Betreut werden die Gäste von Ärzten oder auch Psychologen, die jedoch in Straßenkleidung anwesend sind und auch keine Handschuhe tragen.