Corona-Impfung bis Pferdeleberkäs: Die erste Elefantenrunde im Wien-Wahlkampf

Beim Thema Integration wurde es trotz ernsthafter Debatte emotional - zum Teil. Bürgermeister Ludwig verwies auf den Ausbau der Gratis-Ganztagesschule und auf den Gratis-Kindergarten. Wiederkehr wies auf Mängel in den Schulen hin.

ÖVP-Chef Blümel erklärte, er könne nicht verstehen, warum die Stadt, die ja - sinngemäß - schon jetzt nicht mit der Integration nachkomme, noch weitere Flüchtlinge aufnehme wolle. Das brachte ihm eine deutliche Rüge der Vizebürgermeisterin ein, die sich dafür ausgesprochen hatte, Kinder aus dem überfüllten Flüchtlingslager in Moria in Wien aufzunehmen - und eine Seitenhieb des Bürgermeisters an FPÖ-Chef Dominik Nepp. "Die wollen eure Wähler", sagte er.

Und damit ist zu diesem Wahlkampf auch schon sehr viel gesagt.