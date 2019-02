Chorherr-Rückzug: Postenkarussell der Wiener Grünen dreht sich

Wenn Politik etwas will, sind wir nicht den Konzernen ausgeliefert“, appellierte Christoph Chorherr am Mittwoch fast biblisch an die Mitglieder des Gemeinderats. „Fürchte dich nicht“. Nachsatz: „Das sagt man in Wien anders“. Auf die deftigere Variante verzichtete er aber. Einen Ordnungsruf wollte der grüne Langzeit-Mandatar bei seinem letzten Auftritt im Gemeinderat dann doch nicht riskieren.

Chorherr gehört zu den Urgesteinen der Grünen. Mehr als sein halbes Leben hat der 58-Jährige der Parteiarbeit gewidmet, allein 27 Jahre davon im Gemeinderat. Diesem kehrte er am Mittwoch den Rücken, um künftig als Bäcker seine Brötchen zu verdienen.