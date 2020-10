Chefs vom Café Liebling übernehmen das Café Kriemhild

Baier und Botros sind keine Unbekannten in der Wiener Gastro-Szene. Ganz im Gegenteil. Gemeinsam betreiben sie das Café Liebling, die Bar Ganz Wien (beides in der Zollergasse), die Café-Bar Schadekgasse 12 (ebendort) und mit Marco Pauer auch noch das Café Burggasse 24 (ebendort) mit angeschlossenem Vintageladen.

Mit dem Café Kriemhild wagen die Chefs erstmals den Sprung über die Gürtelgrenze. „Ich liebe den 6. und den 7. Bezirk“, sagt Moritz Baier. Aber? „Der 15. ist spannender. Man will ja auch nicht immer in dieselben Länder verreisen.“ Vor drei Jahren war es, als er und Daniel Botros zum ersten Mal am Café Kriemhild vorbeispazierten. „Das wär’s“ – haben sie damals gedacht.