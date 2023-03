Causa Wien Energie: Ein Bürgermeister mit Erinnerungslücken

Keine Alternativen

Zur Rechtfertigung wählte Ludwig am Freitag Argumente, die man seitens der SPÖ schon mehrfach gehört hat: Die Anwendung der Notkompetenz sei aufgrund der Dringlichkeit alternativlos gewesen, fünf Rathaus-Abteilungen hätten den Antrag als korrekt befunden, eher er am 15. Juli auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters landete. Auf die Frage, warum er auf die Information der Öffentlichkeit verzichtet habe, antwortete er ähnlich wie bereits Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) vor zwei Wochen: „Vertraulichkeit ist gerade bei komplexen Dingen nötig, um nicht für Irritationen am Markt oder in der Öffentlichkeit zu sorgen.“