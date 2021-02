Causa Nevrivy: Mails bringen Bezirksvorsteher in Bedrängnis

Laut den Unterlagen der WKStA wird Nevrivy vorgeworfen, besagtes Dokument schon am 21. Juli an Gruze geschickt zu haben. Dieser kaufte dann wie berichtet am 11. Oktober über seine Firma „Attemsgasse 4 Projektentwicklung GmbH“ das Grundstück um 1,3 Millionen Euro, nur um es wenige Monate später, am 6. September 2018, um 850.000 Euro teurer an die Wiener Linien weiterzuverkaufen, die das Areal so dringend für ihre Ausbaupläne brauchen.